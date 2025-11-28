Teresa Ealy encabeza Grupo de Amistad

La diputada María Teresa Ealy Díaz encabezó la instalación del Grupo de Amistad México–República Eslovaca en la Cámara de Diputados, un nuevo mecanismo de cooperación bilateral que, además, presidirá.

Junto al Excelentísimo Señor Milan Cigan, embajador de la República Eslovaca en México, así como legisladores, la diputada Ealy Díaz destacó que este encuentro representa mucho más que un acto protocolario: “Este es un momento en el que dos naciones deciden mirarse de frente, reconocerse en sus valores y comprometerse con una agenda de futuro basada en el diálogo y la cooperación”.

“Hoy, México y Eslovaquia enviamos un mensaje claro, las naciones que apuestan por el entendimiento siempre estarán un paso adelante de aquellas que se repliegan al aislamiento”, expresó la diputada, al tiempo que resaltó que ambas naciones comparten valores fundamentales como la libertad, la identidad cultural y la solidaridad.

Ealy Díaz agregó que el trabajo del Grupo se sustentará en cuatro ejes estratégicos que reflejan la visión compartida entre ambas naciones:

La igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres. La justicia social y justicia ambiental. La innovación, la ciencia y el desarrollo económico.