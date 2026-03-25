Termina prórroga para cerrar investigación

Este martes venció la prórroga de tres meses que el juez de Control de la Región Judicial 9 de Villahermosa, Ramón Adolfo Brown Ruiz, concedió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco para el cierre de la investigación complementaria en el caso de Hernán Bermúdez Requena, “El Abuelo” o “Comandante H”, presunto líder “La Barredora”.

A partir de este momento, la fiscalía tabasqueña cuenta con 15 días hábiles para formular imputación al exsecretario de Seguridad Pública, preso en el penal del Altiplano por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Tras vincular a proceso a Bermúdez Requena, en septiembre del año pasado, el juez otorgó al Ministerio Público (MP) tres meses para la investigación complementaria, mismo que se venció en diciembre de 2025.