Terminará Ocasio-Cortez siendo candidata: Trump

El presidente Donald Trump afirmó que cree que Alexandria Ocasio-Cortez, una de las figuras más conocidas del ala progresista del Partido Demócrata, terminará presentándose como candidata a la Casa Blanca en las elecciones de 2028.

Trump vinculó una eventual candidatura de la congresista por Nueva York con lo que considera un intento de moderar algunas de sus posiciones políticas del pasado.

Ocasio-Cortez generó repercusiones esta semana al referirse a la etapa de mayor efervescencia de las posiciones progresistas con la frase “Woke 1 was crazy” (“el Woke 1 fue una locura”), al ser consultada sobre antiguas posturas vinculadas, entre otros temas, al movimiento para recortar los fondos destinados a la policía.

La legisladora sostuvo que lo importante es evaluar lo que los candidatos proponen actualmente y no necesariamente las posiciones que defendieron años atrás.

Trump interpretó esas declaraciones como parte de un reposicionamiento político y sostuvo que otros dirigentes demócratas están haciendo algo similar para distanciarse de posturas que podrían resultar impopulares ante un electorado nacional.

“Todos están tratando de renegar de sus declaraciones sobre el crimen y de su ‘amamos las ciudades santuario’”, afirmó el mandatario.

Trump agregó que, a su juicio, las denominadas ciudades santuario, que limitan la cooperación de las autoridades locales con las agencias federales de inmigración, “comenzarán a desaparecer” y las calificó como “un desastre”.

Las especulaciones sobre el futuro político de Ocasio-Cortez aumentaron en las últimas semanas. La congresista, de 36 años, reconoció recientemente que no descarta una candidatura presidencial en 2028, aunque tampoco ha anunciado una decisión sobre su futuro electoral.