Término viejerío no es comentario misógino

El excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), Diego Fernández de Cevallos, insistió en que utilizar las expresiones “muchachada” y “viejerío” para referirse a un grupo de mujeres no es una expresión misógina, tras los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por proferir expresiones en contra de sexo femenino, al igual que otros opositores.

En su cuenta de X, Fernández de Cevallos aseguró que la mandataria del Ejecutivo lo ha difamado en múltiples ocasiones con información falsa. Recordó que ya le había contestado la semana anterior por un incidente similar en el que lo señaló, junto a otros políticos como Manlio Fabio Beltrones y Francisco Labastida, de ser una “creación de Salinas de Gortari”.

El panista defendió una expresión que utilizó hace más de tres décadas, cuando invitó a “la muchachada y al viejerío” a involucrarse en la política.