Texas declara suyas nueve islas a lo largo del Río Bravo

Las autoridades de Texas designaron nueve islas en disputa con México a lo largo del Río Bravo como propiedad estatal, anunció la comisionada de Tierras, Dawn Buckingham, al citar una decisión de la Oficina General de Tierras (GLO). Abarcan 66 acres.

Según la comisionada, Dawn Buckingham la iniciativa del Estado para tomar el control de estas islas tiene como objetivo impedir que los cárteles las utilicen para el tráfico de personas y drogas. La designación se produjo después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP en inglés) solicitó a la GLO que estudiara 28 islas del Río Grande (Bravo en México) que se suponía no tenían dueño. Tras un análisis, Texas identificó las nueve islas que pertenecen al Estado.

“El territorio de Texas nunca se convertirá en un refugio seguro para los cárteles, los traficantes de personas, los contrabandistas u otras organizaciones criminales”, añadió la comisionada Dawn Buckingham.

Frontera

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reaccionó y enfatizó “la frontera entre México y Estados Unidos no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal”.

La SRE, a cargo del canciller Roberto Velasco, mencionó que los límites se definen por criterios establecidos en un tratado internacional.

Aclaró que el Tratado de Límites de 1970 entre México y Estados Unidos establece que, en el Río Bravo, “el límite internacional corre por el centro del cauce normal del río”.

“Ese límite determina la soberanía de las tierras en ambos lados de la frontera, independientemente de la soberanía previa que hayan tenido esas tierras.

“Ninguna autoridad estatal tiene esa atribución”, abundó.