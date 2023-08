Tras el hallazgo de dos cuerpos en la zona donde el gobernador de Texas, Greg Abbott, instaló boyas flotantes para frenar el paso de migrantes desde México, el gobierno estatal alegó que al menos una de las víctimas murió lejos de las boyas y que si al presidente de México le preocupa la vida humana, debería “hacer su trabajo y asegurar la frontera”.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Abbott de “inhumano” y dijo que “no debería actuar así. (Le digo) Que no se trata así a ninguna persona, no debe tratarse así a nadie, que eso no es de gente buena, y que solo siendo buenos podemos ser felices”.

Ello, luego de que se confirmara el hallazgo de un segundo cadáver de un presunto migrante en Piedras Negras, ciudad fronteriza con Eagle Pass, Texas, donde Abbott ordenó instalar las boyas. Una de las víctimas es un hondureño de 22 años.