Ticketmaster pagará más de 5 mdp tras quejas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un procedimiento por infracción a la ley en contra de Ticketmaster, derivado de las quejas presentadas por fans de la banda coreana BTS por los altos precios de los boletos para sus conciertos programados en mayo en la Ciudad de México.

Durante su intervención en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el procurador federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, informó que la empresa fue notificada el pasado 28 de enero y enfrenta una multa por un monto superior a los 5 millones de pesos.

“Ya iniciamos un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster. La empresa proveedora tiene 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse; este plazo concluye el 12 de febrero”, detalló.

Escalante Ruiz agregó que, como segundo punto, Profeco notificó a plataformas de reventa de boletos.

Precisó que ya se emitieron exhortos vía electrónica a tres empresas: Viagogo, Stubhub y HelloTicket, con sedes en Estados Unidos, Suiza y España, respectivamente, para que se ajusten a la regulación nacional y eviten prácticas desleales en perjuicio de las personas consumidoras.

Advirtió que, en caso de no obtener respuesta, se iniciarán acciones legales.