Tiene Morena un balance ampliamente negativo

Dante Delgado, exdirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC) dijo que, en su opinión, a siete años de gobierno, Morena tiene un balance ampliamente negativo y afirmó que solo “pocos aspectos valen la pena”, mientras que “un porcentaje altísimo de acciones” han sido regresivas para el país.

Se recupera de salud

En su segunda aparición pública tras recuperarse de una enfermedad crónica, el emecista señaló en entrevista con medios de comunicación que MC se consolidó como la verdadera alternativa rumbo a 2027 y que el liderazgo de Jorge Álvarez Máynez muestra la capacidad del partido para encabezar un proyecto distinto al del oficialismo.

Postura

“La verdad es que hay muy pocos aspectos que valen la pena de estos siete años de gestión de Morena, y un porcentaje altísimo de acciones regresivas en todos los órdenes”.

“(…) Movimiento Ciudadano es hoy la alternativa de México, y así lo vamos a acreditar en 2027. No se trata de actuar desde posiciones facciosas, sino de recuperar el sentido de país y exigir instituciones que funcionen”, declaró.