Tifón Champi deja al menos un muerto y 163 heridos

Al menos una persona falleció y otras 163 resultaron heridas en Taiwán por el tifón Champi, una tormenta que, si bien ha perdido intensidad en las últimas horas, ha obligado a cancelar cerca de un millar de vuelos y ha paralizado las clases, la actividad laboral y los mercados financieros de la isla.

Según el último balance del Centro Central de Operaciones de Emergencia (CEOC), replicado por el periódico local Liberty Times, el fallecido es un hombre que fue arrastrado el jueves por las olas en la isla de Xiaoliuqiu, en el condado sureño de Pingtung, mientras que la mayoría de los heridos sufrieron caídas en moto o accidentes de tráfico.

El organismo también ha registrado mil 726 incidentes de diferente consideración en el territorio insular, en gran parte relacionados con servicios básicos, infraestructuras o caída de árboles.

La eléctrica estatal Taipower, por su parte, indicó que más de 100 mil hogares se habían quedado sin suministro eléctrico en algún momento de la tormenta, aunque más del 75 % habían recuperado el servicio al final de la tarde del viernes, de acuerdo a cifras recopiladas por la agencia de noticias CNA.

El organismo mantiene la alerta marítima y terrestre por tifón para todo el territorio insular, con la única excepción del archipiélago periférico de Kinmen, y también advierte de posibles “lluvias torrenciales extremas” -el nivel máximo de su escala- en las zonas montañosas de Yilan.