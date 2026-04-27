Tirador escribió un manifiesto contra Donald Trump

El hombre acusado de irrumpir el sábado en la Cena de Corresponsales realizada en Washington, escribió un manifiesto donde dejó claro que su objetivo eran el presidente Donald Trump y los miembros de su administración, excepto el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel.

El medio The New York Post obtuvo el manifiesto, cuyos extractos han difundido también otros medios.

El documento está firmado por Cole “cold force” (fuerza fría), “Friendly Federal Assassin” (Asesino Federal Amistoso), “Allen” (por su nombre, Cole Tomas Allen) y, en él expone, además de sus objetivos, lo que llama “normas de combate” para el tiroteo.

“Soy ciudadano de los Estados Unidos de América. Lo que hacen mis representantes se refleja en mí. Y ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, un violador y un traidor manche mis manos con sus crímenes”, señala el texto.

Sobre sus “normas de combate”, dice que sus blancos son “los funcionarios de la administración (sin incluir al Sr. Patel), de los de más alto rango a los de menor blanco”.

Explica que los agentes del Servicio Secreto solo serían blancos “en caso necesario” y serían atacados solamente para ser “incapacitados”, no para matarlos. Subraya que ni los empleados ni huéspedes o invitados son blancos.

“Para minimizar el número de víctimas, también utilizaré perdigones en lugar de balas. Aun así, si fuera absolutamente necesario, dispararía a casi todo el mundo aquí presente para llegar a los objetivos, pero realmente espero que no se llegue a eso”, detalla.

El documento deja entrever se registró en el hotel un día antes del evento y critica las medidas de seguridad.

Concluye señalando que no recomienda a nadie seguir sus pasos. “Sigan estudiando, chicos”.

Cole Tomas Allen, responsable de atentado

Cole Tomas Allen es el hombre que abrió fuego en la cena de corresponsales de la Casa Blanca con Trump. Se trata de un profesor californiano de 31 años, que se describe en LinkedIn como “ingeniero mecánico e informático y desarrollador de videojuegos”.

Según la misma página, estudió en el Instituto Tecnológico de California en Pasadena y en la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills.

Allen, quien comparecerá ante el tribunal por primera vez hoy lunes, ha sido acusado de usar un arma de fuego durante un delito violento y de agredir a un agente federal.