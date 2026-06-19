Tiran amparo para evitar extradición de El Jardinero

El exjefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Audias Flores Silva, “El Jardinero”, detenido en Nayarit por la Marina Armada, sigue perdiendo la batalla legal para evitar ser extraditado a Estados Unidos.

En esta ocasión, Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, desechó la demanda de amparo de quien fuera uno de los sucesores del extinto capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, contra supuestas irregularidades durante la audiencia en la que se le notificó la solicitud de extradición.

El michoacano se quejó el lunes pasado de que la diligencia celebrada el 1 de mayo dentro del proceso de extradición en su contra, se realizó en estado de indefensión, incomunicación material y sin la presencia de su abogado particular de confianza.

Además, acusó que le notificaron de manera verbal y de palabra respecto al inicio del plazo de 60 días en el proceso de extradición.

Sin embargo, en resolución del pasado martes, el juez Niño Jiménez resolvió desechar el amparo de Flores Silva y declinó seguir conociendo del asunto al carecer de competencia.

Por lo que el asunto se turnó al Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, mismo que aceptó competencia y validó lo resuelto por el juez cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México.

“Este Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México acepta la competencia declinada en términos de los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y se avoca al conocimiento del presente juicio de amparo. CONVALIDACIÓN DE ACTUACIONES. De conformidad con el artículo 17, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se convalidan las actuaciones realizadas por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca”, resolvió.

Audias Flores Silva continúa preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en espera de que se defina su proceso de extradición a los Estados Unidos.