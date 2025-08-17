Tiroteo deja 2 presuntos delincuentes muertos

Al menos dos presuntos delincuentes muertos y un policía herido, dejó un enfrentamiento armado en el municipio de Sayula de Alemán, en el sur de Veracruz.

El tiroteo ocurrió la noche del viernes en el barrio Canapa de la cabecera municipal y los operativos se extendieron durante la madrugada del sábado.Los reportes policiales señalan que las fuerzas del orden atendieron un llamado de auxilio por detonaciones de arma de fuego en una vivienda y cuando llegaron al sitio fueron recibidos a balazos.

Un fuerte enfrentamiento ocurrió durante varios minutos, generando zozobra entre los habitantes, quienes difundieron videos en redes sociales donde se escuchan las fuertes detonaciones.

En el sitio se reportó que dos presuntos delincuentes murieron y un oficial quedó herido; sin embargo, autoridades estatales no han emitido información oficial.

Por la mañana del sábado, se volvió a registrar otra intensa movilización presuntamente por la presencia de una granada sin estallar en el sitio.

Horas antes del tiroteo ocurrido en el sur del estado, se reportó que en el penal de Tuxpan, en el norte de Veracruz, fueron lanzados supuestos explosivos en el penal de esa ciudad sin que detonaran, aunque no hay versión oficial de los hechos.