Tiroteo en bar, impulsado por ataque de EUA e Israel

Alarma por terrorismo en Estados Unidos. Un hombre que llevaba puesta una sudadera con la inscripción “Property of Allah” (Propiedad de Alá) y debajo una camiseta con referencias a la bandera de Irán, abrió fuego al cierre de un popular bar en Austin, Texas, causando dos muertos y 14 heridos.

El agresor, un ciudadano estadounidense naturalizado de Senegal, fue asesinado por los agentes de policía que respondieron al incidente.

El suceso suscitó de inmediato dudas sobre las motivaciones del agresor, dada su sudadera y la decisión de actuar tras el ataque de Estados Unidos a Irán.

Las investigaciones realizadas por las autoridades, incluida la del Federal Bureau of Investigation (FBI por sus siglas en inglés), revelaron que en el automóvil utilizado por Ndiaga Diagne había un Corán y “ropa islámica”.

Según informes, el hombre había expresado en línea ideas “pro-régimen” de Teherán. Donald Trump fue informado del incidente.

La alarma en el popular bar de Austin se activó al cierre del local, cuando decenas de personas estaban saliendo.

Diagne pasó varias veces con su vehículo frente al bar antes de entrar en acción. Abrió fuego mientras aún estaba a bordo del coche.