Tiroteo en Bondi Beach deja al menos 10 fallecidos

Al menos diez personas murieron en un tiroteo en Bondi Beach, en Sídney, Australia, mientras que dos atacantes fueron abatidos por la policía. Aún se desconoce el número exacto de personas que abrieron fuego contra la multitud que celebraba la festividad judía de Janucá en la playa. Los relatos de los testigos y la información siguen siendo confusos.

Algunos medios de comunicación también informan de al menos 60 heridos.

Jeremy Leibler, presidente de la Federación Sionista de Australia, declaró: “La comunidad judía está en estado de shock. Había 2 mil miembros de la comunidad judía celebrando Hanukkah y encendiendo la primera vela juntos en Bondi Beach. Estamos en alerta máxima”.

La policía de Nueva Gales del Sur respondió a los informes de un tirador que abrió fuego en Bondi Beach. En una publicación en redes sociales, la policía calificó el hecho como un “incidente en curso” e instó a los residentes a evitar la zona.