Tiroteo en escuela deja tres muertos y 17 heridos

Dos niños fueron asesinados por un hombre armado, mismo que atacó una iglesia en Mineápolis (norte de Estados Unidos) el miércoles, y otras 17 personas resultaron heridas, entre ellas 14 menores, informó la policía. El agresor, que se quitó la vida, ha sido identificado por medios estadounidenses como Robin Westman, obsesionado con autores de tiroteos masivos y “pensamientos extremadamente violentos”, según dijeron las autoridades.

Agentes de procuración de justicia confirmaron a NBC News que el sospechoso, de 23 años, dejó videos publicados en YouTube, con escritos que hacen referencia al suicidio, así como a “pensamientos e ideas extremadamente violentos”.

De acuerdo con el medio The New York Post, en uno de los videos, una mano pasa lentamente las páginas de un cuaderno rojo, que está colocado sobre lo que parecen ser diagramas esquemáticos de armas.

Westman estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola. El jefe de la policía de Minneapolis, Brian O’Hara, dijo a periodistas que el tirador no era conocido por las fuerzas del orden.

El asesino disparó decenas de balas a través de las ventanas de la iglesia de la escuela, donde se celebraba una misa con todos los alumnos, para celebrar el inicio del curso. Dos niños de ocho y 10 años perdieron la vida, y otros 14 fueron heridos, junto con tres adultos.