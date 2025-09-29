Tiroteo en iglesia mormona deja cuatro muertos

El tiroteo y el incendio en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan, dejó cuatro muertos, actualizó el jefe de policía William Renye. Mientras, el FBI está indagando el caso como “violencia selectiva”.Renye había dicho previamente que dos personas habían muerto por heridas de bala, mientras que siete personas están estables y una más en estado crítico.

Se encontraron otros dos cuerpos en la iglesia, luego de que se reportara que el tirador, identificado anteriormente como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, de Burton, fuera abatido. Las autoridades indicaron que el sospechoso empezó el incendio.

Sospechoso

Hasta el momento, se desconocen los motivos o causas del atentado. El atacante fue identificado como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, de Burton, quien dejó dos muertos, antes de ser abatido. Anteriormente, medios locales habían identificado al atacante como un veterano de la Infantería de Marina.

Una antigua publicación en Facebook de la madre de Sanford dice que el pistolero, que murió en la escena en un tiroteo con la policía, sirvió en Irak entre 2004 y 2008.

Este sábado, Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, falleció en su hogar en Salt Lake City a los 101 años de edad.

La Iglesia indicó que el líder religioso “siempre será recordado como un ministerio mundial, pues visitó 32 países y territorios de los Estados Unidos, así como de incremento en la construcción de templos (anunció 200 templos nuevos) y de un cambio profundo”.