Tiroteo en metro de Nueva York; muere un hombre

Una discusión en un andén del metro en el centro de Manhattan se volvió mortal el sábado, dejando a un hombre abatido por disparos y el servicio de trenes interrumpido.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 12:20 p.m. en la estación que se encuentra entre las calles 7th Avenue y 53rd Street, a poca distancia a pie de varios teatros de Broadway y del Carnegie Hall.

La policía encontró a un hombre adulto con una herida de bala en el pecho. Un portavoz policial indicó que el siniestro tuvo lugar en el andén del tren E. La disputa involucró a dos o tres hombres.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a la víctima al Hospital Bellevue, donde fue declarada muerta.

Los trenes que normalmente se detienen en esa estación estaban pasando de largo por la zona mientras se llevaba a cabo una investigación policial.

Los delitos violentos han disminuido de forma constante en la ciudad de Nueva York desde un repunte en lo álgido de la pandemia de covid-19, y la violencia mortal dentro del sistema de metro sigue siendo poco frecuente, pese a que millones de personas usan los trenes cada día.

Hasta mediados de octubre, la ciudad iba camino de registrar su menor número de homicidios en décadas, un 20 % por debajo del mismo punto del año pasado.