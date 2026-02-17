Tiroteo en partido de Hockey deja tres muertos

Tres personas murieron y otras tres fueron hospitalizadas tras un tiroteo ocurrido en medio de un partido de Hockey de secundaria en Rhode Island el lunes por la tarde, reportan medios.

El número total de heridos no se conoció de inmediato, pero el sospechoso del tiroteo, ocurrido a plena luz del día, murió en el lugar, informó WPRI, el canal local.

El tiroteo se produjo en el Lynch Arena de Pawtucket, Rhode Island. El estadio es la sede del equipo de Hockey Johnson and Wales Wildcats.

Branden Mello, un editor deportivo local, dijo que el tiroteo ocurrió durante un partido entre dos escuelas secundarias rivales, Coventry y Blackstone Valley. Los disparos se produjeron “desde las gradas detrás del banquillo”.