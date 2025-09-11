Tiroteo en secundaria deja tres heridos

Tres adolescentes sufrieron heridas graves el miércoles en un tiroteo en una escuela secundaria en las afueras de Denver, incluido el presunto tirador, según las autoridades.

El incidente se reportó alrededor de las 12:30 de la tarde en la Escuela Secundaria Evergreen, en Evergreen, a unos 48 kilómetros (30 millas) al oeste de Denver, dijo Jacki Kelley, portavoz del departamento de policía del condado de Jefferson.

No está claro qué provocó el tiroteo o cómo resultó herido el presunto tirador, que se cree es un alumno de la escuela. Ninguno de los agentes que acudieron al lugar se cree que haya disparado, añadió Kelley.

El tiroteo ocurrió en el recinto escolar, pero por el momento se desconocía si fue en el interior del centro, señaló. Los investigadores no creen que haya ninguna amenaza adicional para la comunidad, agregó.

Los tres adolescentes trasladados al hospital St. Anthony en Lakewood, Colorado, tenían heridas de bala, afirmó su director general, Kevin Cullinan. La escuela, con más de 900 estudiantes, está rodeada en gran parte por bosques. Está ubicada a cerca de un kilómetro del centro de Evergreen, de nueve mil 300 habitantes.