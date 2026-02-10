Tiroteo en secundaria deja un estudiante herido

Un estudiante resultó herido de bala durante un tiroteo en una secundaria en Rockville, Maryland, informó la policía del condado de Montgomery.

La policía informó que una persona está detenida en relación con el tiroteo, ocurrido en la escuela secundaria Thomas S. Wootton, informó la cadena "ABC News".

Según la policía, la escuela se encuentra cerrada. Rockville se encuentra a unos 32 kilómetros al norte de Washington, D.C.

La policía acudió al colegio a las 14:15 horas de ayer lunes tras recibir informes de disparos dentro del recinto escolar. Sobre el estudiante herido, la policía solo señaló que se encuentra estable.

Se estableció un centro para que las familias se reúnan en la escuela Robert Frost.