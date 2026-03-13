Tiroteo en universidad deja un muerto y dos heridos

Un hombre armado y una víctima murieron, además otras dos personas resultaron heridas, tras un tiroteo en la Universidad Old Dominion (ODU, por sus siglas en inglés) el jueves, informó la institución educativa de Virginia.

El jefe de la Policía de la ODU, Garrett Shelton, dijo que los agentes acudieron tras recibir reportes de que alguien estaba disparando contra varias personas en una de las aulas del edificio de la Facultad de Negocios de la universidad Constant Hall.

La universidad afirmó inicialmente que había dos heridos, pero Shelton señaló que una tercera víctima se trasladó por su cuenta a un hospital. Los dos sobrevivientes parecen estar en condición estable, dijo. No estaba claro de momento cómo murió el agresor. Shelton no reconoció si algún agente disparó.

Resaltó que las tres víctimas están afiliadas a la universidad. Indicó que las autoridades están “muy al inicio” de la investigación y aún no han determinado la “causa completa de muerte” del agresor.

En cuestión de menos de 10 minutos entró la llamada, llegaron los agentes y determinaron que el agresor estaba muerto, informó el jefe policial.

FBI investiga como acto terrorista tiroteo

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, dijo que el tiroteo está siendo considerado como un “acto de terrorismo”.

La universidad, en Norfolk, canceló las clases y suspendió todas las operaciones en su campus principal por el resto del jueves.