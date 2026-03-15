Tiroteo previo a torneo de golf deja 2 muertos

Un hombre baleó y mató a dos personas en el estacionamiento de una farmacia cerca del TPC Sawgrass y luego escapó al ingresar al lugar, lo que llevó a The Players Championship a retrasar la apertura de las puertas como medida de precaución antes de la tercera ronda.

El sheriff del condado de St. Johns, Rob Hardwick, indicó que el sospechoso, a quien identificó como Christian Barrios, les disparó a dos personas en múltiples ocasiones el viernes en el estacionamiento de Walgreens, en lo que calificó como una situación de violencia doméstica. La tienda se encuentra a una milla del campo.

Las autoridades informaron que fue capturado alrededor de las 8 de la mañana del sábado en el condado de Nassau, el condado más al noreste de Florida, ubicado a una hora al norte del TPC Sawgrass.

El sospechoso huyó a pie antes de ser localizado y puesto bajo custodia.