Titular de CEAV planta a senadores

La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, dejó plantados a senadores del grupo de trabajo plural de seguimiento al incendio ocurrido el 27 de marzo pasado en la estación migratoria Lerdo-Stanton, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes de diversas nacionalidades.

La funcionaria envió al Senado un oficio horas antes para comunicar que no asistiría a la cita que tenía para informar sobre la situación de las víctimas del incendio, sin explicar los motivos.

Senadores de oposición y del Partido Verde responsabilizaron a la secretaria de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, de la inasistencia de la titular de la CEAV.

La senadora Gabriela Benavides, del Partido Verde, se pronunció por citar a la titular de la Segob, porque “las víctimas no pueden esperar”.

Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, secundó la propuesta de la senadora ecologista.

Recordó que 40 personas murieron en esa tragedia en la que 27 hombres más sobrevivieron, pero tienen afectaciones, incluso amputaciones en su cuerpo y quemaduras de por vida, además de que 15 mujeres también resultaron lesionadas.

“Si la titular de la CEAV no viene al Senado, pues confirma que por eso en casi medio año no ha podido recibir a las víctimas de Ciudad Juárez”, denunció.

Acusó que si no compareció la titular de la CEAV “es por una instrucción de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y es ella a quien me parece esta comisión está obligada a exigir su comparecencia, para que venga a explicar por qué la Secretaría de Gobernación tiene una instrucción -es clara y es pública- de no recibir a las víctimas de la tragedia de Ciudad Juárez”.

El presidente de este grupo de trabajo, el morenista Rafael Espino, lamentó “la falta de comparecencia de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”.

La senadora del PRI, Beatriz Paredes, afirmó que “parecía tautológico que alguien que tiene que atender, no sea ni siquiera capaz de presentarse” y anunció que presentará una iniciativa para sancionar a los funcionarios que desacaten una comparecencia.

“Yo no puedo sencillamente cruzar los brazos, porque lo que manifiesta es el hecho grave de desatención a su responsabilidad. No es si la señora quiere o no quiere. Ella tiene que venir a esta soberanía y rendir cuentas. Realmente me parece un trato insultante a esta soberanía”, declaró Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural.