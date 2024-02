TM se inaugurará por completo el 2 de junio

El viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Tren Maya será inaugurado en su totalidad después de las elecciones federales del 2 de junio.

López Obrador aseguró que las obras se completarán antes y agregó que el 29 de febrero inaugurará el tramo que va de Cancún a Playa del Carmen y que dos meses después estarán concluidos los trabajos de construcción de todo el Tren Maya.

El titular del Ejecutivo Federal arribó al ejido Conhuas, del municipio de Calakmul, donde inauguró la primera Gasolinera Bienestar en el estado, que abastecerá a la población de Conhuas, comunidad que a diferencia de otros ejidos de la región ha apoyado la construcción del Tren Maya desde el principio.

En esta gira de trabajo por Campeche, López Obrador aseguró también al pueblo que seguirá la transformación del país.

“Me faltan ocho meses para mi jubilación, pero me voy a ir muy contento, hasta puedo ganar una apuesta al que quiera”, pues “sí les puedo decir que va a continuar la transformación. Ya se echó a andar este movimiento y va a seguir adelante para que siga gobernando el pueblo”.

Para concluir, recordó que se acabó la época en que los políticos sólo se acercaban a la población para buscar su voto con promesas que luego no cumplían y declaró que “ya va a gobernar el pueblo para siempre, porque eso es la democracia”.

“Ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto (…), a las 10:00 de la mañana, los fifís no crean que se levantan temprano”, aseveró con ironía el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre el anuncio de Xóchitl Gálvez.

Dijo que está muy bien, es parte de la libertad y recordó que cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, realizaba este mismo ejercicio de informar temprano a los ciudadanos y el bloque conservador, el PAN, intentó hacer lo mismo a la misma hora.

Minimiza nuevos contagios por covid

Para concluir, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó los contagios en México por la variante Pirola de covid-19, dijo que no se trata de una “emergencia, no es un asunto grave” y que hay mucha desinformación al respecto, así como pidió información sobre las características de la vacuna Patria.

Durante la conferencia mañanera fue cuestionado por lo informado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en el sentido la empresa Avi-Mex S. A. de C. V. ingresó la solicitud de autorización para uso de emergencia de la vacuna Patria, pero dijo desconocer si ya se puede aplicar a la población.

“Sé que existe ya la vacuna, que ya pasó las pruebas, que es eficaz, pero no tengo información reciente sobre de que se pueda ya empezar a utilizar. Vamos a pedirle al doctor Alejandro Svarch —titular de Cofepris— que nos informe”, indicó.

“Que informen ya qué características tiene la vacuna, cuál es su capacidad para proteger ante el covid, a qué rangos de población, todo lo relacionado con la vacuna Patria y si se puede usar ya”, agregó.

Aclaró que no hay una situación de emergencia, “también eso hay que aclararlo, no tenemos muchos casos de covid, nada que ver con lo que lamentablemente padecimos. Sí hay, pero no es un asunto grave, porque ha habido también mucha desinformación sobre eso y aquí se aclaró y es probable que cuando estén aquí los de salud, el próximo martes, den respuesta”.