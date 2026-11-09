Todo listo para hoy debate del PEF 2027

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué, informó que está todo listo para que hoy lunes, en punto de las 15:00 horas, inicie el debate del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2027.

A través de un mensaje que compartió en sus redes sociales el domingo, el legislador del Partido Verde detalló que se encontraba en la Cámara Baja, ultimando los detalles para la dictaminación del PEF.

“Hoy (domingo) tocó venir a trabajar con el equipo porque el día de mañana (lunes) iniciamos una de las discusiones más importantes de cualquier año legislativo, la discusión sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2027. Es decir, cómo se van a gastar 10 billones 636 mil millones de pesos que tiene el Gobierno de la República para distribuir en sectores tan importantes como la educación, la salud, la seguridad, entre otros”, declaró.

Construyendo acuerdos

El presidente de la Mesa Directiva explicó que se encuentra en permanente comunicación con la y los coordinadores parlamentarios: “Estamos construyendo los acuerdos necesarios para que con profesionalismo y con mucha responsabilidad podamos tener un debate serio, a partir de hoy a las 3 de la tarde en el pleno de esta Cámara de Diputados”.

Recordó que la discusión del presupuesto es facultad constitucional exclusiva de la Cámara de Diputados, por lo que consideró que ello requiere que haya debate serio y de altura.

“La solución a los problemas de la ciudadanía no se encuentra con insultos ni con descalificaciones, se encuentra con argumentos y con debates serios. Por eso yo hago votos para que a partir del día de mañana podamos tener un debate que esté a la altura de lo que las y los mexicanos esperan de sus diputadas y de sus diputados. En lo que está en nuestras manos, en nuestra responsabilidad como presidente de la mesa directiva, no dejaré de dialogar con todas y con todos para llamar siempre al respeto y para elevar el nivel del debate”, detalló.

Finalmente, Bolaños Cacho Cué pidió dejar de lado, “por lo menos por esta semana”, la competencia electoral; “y vamos con mucha seriedad y con profesionalismo a debatir el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación”.