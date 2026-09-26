Todo lo que requiera Tabasco, aquí vamos a estar: CSP

En Tabasco, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en la entidad se destina una inversión de 20 mil 610 millones de pesos (mmdp) en Programas para el Bienestar en beneficio de 890 mil 242 derechohabientes, así como más de 30 mmdp en obra pública, entre las que anunció un nuevo libramiento Sur para conectar a Villahermosa con Cárdenas.

En el Estadio Olímpico de Villahermosa, la jefa del Ejecutivo Federal detalló que en Tabasco 234 mil 310 personas reciben la Pensión para Adultos Mayores, 45 mil 366 la Pensión para Personas con Discapacidad, 21 mil 714 adscritos a Jóvenes Construyendo el Futuro, 104 mil 53 tienen la beca Benito Juárez para preparatoria, 24 mil 242 de Producción para el Bienestar, 31 mil 230 con Fertilizantes Gratuitos, 55 mil 929 de Sembrando Vida, 93 mil 722 con Leche para el Bienestar, 15 mil 674 de Bienpesca, mil 934 escuelas de Educación Básica y 122 de Media Superior de La Escuela es Nuestra, 115 mil 987 de la beca Rita Cetina para secundaria, 120 mil 451 de la beca Rita Cetina de uniformes y útiles para primaria, así como los nuevos programas Salud Casa por Casa y Pensión Mujeres Bienestar.

En obra pública, destacó la construcción del nuevo ramal Roberto Ayala-Dos Bocas del Tren Interoceánico, la Línea de carga del Tren Maya, la modernización de la carretera Macuspana-Escárcega, el mantenimiento de la Red Federal de Carreteras, obras de protección contra inundaciones y anunció la construcción del nuevo libramiento Sur de Villahermosa a Cárdenas, que va a incluir un puente y la ampliación de la carretera.

Agregó la construcción de 13 nuevas preparatorias; los nuevos hospitales de Cárdenas, Villahermosa, Macuspana y Teapa, a los que se van a sumar 463 nuevos consultorios médicos del Servicio Universal de Salud el próximo año.

Resaltó la construcción de la Planta de Chocolate Bienestar y un Centro Libre para las mujeres en cada uno de los 17 municipios de la entidad; además de la coordinación permanente en materia de seguridad.

Atención a las causas reducen en 54 % homicidios dolosos

Caludia Sheinbaum destacó que, en Tabasco, la Estrategia Nacional de Seguridad, particularmente con el eje de Atención a las Causas, así como la cero impunidad, han logrado una reducción del 54 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de 3.5 en noviembre de 2024 a 1.6 en agosto de 2026.

La mandataria Federal reconoció el trabajo realizado por el gobernador Javier May Rodríguez, a través de programas hechos particularmente para las y los tabasqueños, los cuales se suman a los logros alcanzados en materia de seguridad en el estado.

Busca acuerdo comercial con EUA previo a elecciones

La presidenta de México afirmó que “sí hay una intención de llegar a un acuerdo” comercial con Estados Unidos (EUA) antes de las elecciones legislativas que se realizarán en noviembre en ese país, “pero todavía no llegamos al punto final”.

Detalló que en las llamadas que ha sostenido con el presidente Donald Trump, el objetivo es buscar que EUA no imponga más aranceles a México y disminuir los actuales.

Detalló que la próxima semana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a territorio estadounidense para continuar con las negociaciones.