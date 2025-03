Todos desde abajo cambiando al poder judicial

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en la elección del Poder Judicial que se realizará el próximo 1 de junio, además de elegirse a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras, se cambiará desde las bases al Poder encargado de la justicia, ya que, también por primera vez, se seleccionará un Tribunal de Disciplina Judicial que evaluará el trabajo de quienes sean elegidos.

"Se van a elegir ministras y ministros de la Corte, nueve: cinco mujeres y cuatro hombres. Se van a elegir dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: una mujer y un hombre. Esto es muy importante: por primera vez va a existir algo que se llama Tribunal de Disciplina Judicial. Actualmente existe algo que se llama Consejo de la Judicatura, pero la presidenta de la Corte es la presidenta del Consejo de la Judicatura. Entonces, el Consejo de la Judicatura, supuestamente, está para evaluar la actuación del propio Poder Judicial".

"Ahora ya van a ser distintos, una cosa es la Corte y otra cosa el Tribunal de Disciplina Judicial. Que tampoco va a cometer arbitrariedades porque tiene reglas, no es de que lo que decidan hacer es en función de la falta de un ministro, de un juez, de un magistrado. Entonces, ese Tribunal es muy importante porque ellos van a evaluar el trabajo de los jueces, de los magistrados y de los ministros, pero ahora sí, una evaluación de que no se valen los ´sabadazos´, no se vale la actualización ligada a la corrupción. Por eso estamos cambiando, por eso estamos, entre todos, desde abajo, cambiando el Poder Judicial", señaló desde la conferencia matutina "Las mañaneras del pueblo".

Posible reunión con buscadoras

Por otra parte Sheinbaum Pardo indicó que "si es necesario", se reunirá con colectivos de personas buscadoras y con familiares de personas desaparecidas, pero por el momento los seguirá atendiendo la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez.

"Los ha estado atendiendo la secretaria Rosa Icela, los va a seguir atendiendo", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 19 de marzo en Palacio Nacional.

"¿Usted no tiene planeado reunirse con ellos?", se le preguntó.

"Pues, si es necesario, en algún momento, pero por lo pronto la Secretaría de Gobernación", respondió la titular del Ejecutivo federal.

Y es que después de que anunció seis acciones inmediatas contra el delito de desaparición, ante el caso Teuchitlán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió fallas en la plataforma de personas desaparecidas.

Dijo que aún no ha definido si se enviará a la Cámara de Diputados o al Senado, pero "probablemente a la Cámara de senadores".

"Hay una crítica ahí, dicen que no hay nada nuevo, que ahí está. El objetivo es fortalecerlo porque mucho de lo que está ahí, la propia plataforma no está actualizada y hay muchos problemas relacionados con ello.

"El objetivo es que las Fiscalías estatales contribuyan con este esquema a la Fiscalía General de la República y todas las Comisiones de Búsqueda de los estados. Entonces, son fortalecer los mecanismos y nuevos mecanismos que estamos planteando", dijo.

Analiza regular redes sociales

Además sobre el uso de redes sociales para atraer a jóvenes y forzarlos a unirse a grupos de la delincuencia, la presidenta indicó que se analiza una regularización "porque puede confundirse con alguna censura".

Dijo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene un área especializada "que está bajando permanentemente estas páginas o estas cuentas de redes que buscan incorporar a jóvenes a una actividad delincuencial"

Explicó que en el momento que se detecta una actividad de estas, se habla con plataformas como Facebook y Mercado Libre: "Permanentemente se está hablando con las plataformas, hay una investigación permanente de todas las páginas que tienen alguna actividad o que están promoviendo, presuntamente, una actividad delictiva".

"Preventivamente se habla con la plataforma, se baja y se informa de esta situación, eso ya se está haciendo", detalló.