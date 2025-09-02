Toma protesta Gilberto Bátiz como magistrado integrante

Este lunes, en sesión solemne del Senado de la República, Gilberto de Guzmán Bátiz García rindió protesta como magistrado integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

También se le entregó la constancia que lo acredita para asumir, conforme lo establece la Constitución, la presidencia de la Sala Superior por un periodo de dos años a partir del 1 de noviembre.

Bátiz García, electo por el voto ciudadano en el histórico proceso judicial de 2024-2025, destacó que este mandato es un compromiso con la pluralidad, la colegialidad y la construcción de una justicia electoral cercana, legítima y soberana.

“La confianza ciudadana nos obliga a honrar el voto con resultados, con estabilidad institucional y con una justicia con rostro humano, sensible a la diversidad de México”, expresó.

El nuevo magistrado reiteró que su papel en la Sala Superior será de conciliación y de trabajo colectivo, convencido de que la democracia requiere un Tribunal Electoral que sea catalizador de soluciones y garante de paz social.