Toman área de Gobierno de hospital del Issste

Médicos y enfermeras del hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) de Tehuantepec “tomaron” el área de gobierno de ese nosocomio, en protesta porque los mandos centrales no cumplieron sus ofrecimientos en la entrega de plazas, respeto a la vida sindical y dotación de medicamentos.

Desde el pasado 15 de septiembre, los funcionarios nacionales del Issste ofrecieron el 50 por ciento de plazas al sindicato, sin embargo, violando la autonomía del mismo, entregaron claves laborales a personas ajenas a nuestra gremial, denunciaron.

En protesta, por lo que han considerado una burla, los trabajadores del hospital del Issste de Tehuantepec se declararon en “asamblea permanente”, y aunque no suspendieron los servicios médicos a los derechohabientes, “tomaron” todas las áreas de gobierno.

La delegada sindical de ese nosocomio, Marbet Nataly Hernández García, denunció que las autoridades federales del Instituto tampoco han suministrado insumos y medicamentos para brindarle una mejor atención a los pacientes.

No contamos con los consultorios adecuados y el proceso de ampliación de la infraestructura hospitalaria sigue suspendida.