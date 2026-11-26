Con consignas como “¡No llegamos todas mientras una mujer siga viviendo en violencia!” y “¡Ni una asesinada más!”, mujeres, familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, sobrevivientes de agresiones y colectivos feministas salieron a las calles este miércoles 25 de noviembre para exigir justicia y condiciones que garanticen una vida libre de violencia.

En la Ciudad de México, la movilización principal partió de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma, y avanzó por avenida Juárez y la calle 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo capitalino, donde concluyó con un pronunciamiento de los colectivos participantes.

La marcha se realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y reunió a organizaciones civiles, estudiantes, madres buscadoras, familiares de víctimas y mujeres que han sobrevivido a distintas formas de violencia.

Entre las principales exigencias estuvieron el esclarecimiento de feminicidios, la localización de féminas desaparecidas, el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, así como el reconocimiento del feminicidio en grado de tentativa.

También demandaron frenar la criminalización de las colectivas feministas, garantizar los derechos reproductivos y atender la violencia vicaria, económica e institucional.

Las movilizaciones por el 25N no se limitaron a la capital del país. También se convocaron marchas y concentraciones en entidades como Estado de México, Jalisco, Querétaro, Durango e Hidalgo.