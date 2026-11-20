Ante la toma del Congreso de Aguascalientes por periodistas, la asociación civil Artículo 19 exigió transparencia durante la designación de la representación del gremio periodístico en la Coordinación Estatal del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

A través de redes sociales, dio a conocer que aún existen dudas entre las reporteras y los reporteros acerca del proceso de designación, a pesar de que envió una carta al Congreso estatal.

Este jueves, durante la novena sesión ordinaria del Congreso de Aguascalientes y bajo las consignas “¡Proceso opaco!” y “¡No nos vamos a ir!”, periodistas se manifestaron en el pleno.

A pesar de la petición de al menos dos diputadas acerca de llamar a un receso con la finalidad de atender a las y los manifestantes, el presidente de la Mesa Directiva, Emmanuelle Sánchez Nájera, afirmó que la sesión continuaría.

Al final, las y los inconformes subieron a la tribuna. El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidió un receso, se levantó de su silla y se fue.

Después de hora y media, la sesión se reanudó, pero con diferentes cartulinas pegadas con las leyendas “Congreso a modo”, “Congreso sin transparencia”, entre otras.