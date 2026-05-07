Toman protesta a nuevo vicefiscal general de Sinaloa

José Roberto Quiñonez Coronado, fue designado como nuevo encargado de la Vicefiscalía General del Estado, para suplir la ausencia de Dámaso Castro Zaavedra, quien solicitó licencia sin goce de sueldo para atender cualquier requerimiento institucional tras ser acusado por Estados Unidos de tener nexos con grupos delictivos.

A través de un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE) se dio a conocer que, a su vez, Rocío Yamileth Aguilar Zazueta, será la nueva encargada de la Vicefiscalía General en la zona centro del estado.

Nombramientos

En el comunicado se informó que la titular del Órgano Autónomo de Justicia, Claudia Zulema Sánchez Kondo, les tomó la protesta de ley y les entrego sus nombramientos, en breve ceremonia en las que los convocó a desempeñar sus funciones con apego a la ley a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

A los nuevos funcionarios de dichas áreas, les externó su respaldo institucional para el adecuado desempeño de sus responsabilidades, y les convocó a conducirse con compromiso y pleno respeto institucional.

Castro Zaavedra uno de los acusados por EUA

La tarde del martes pasado, el vicefiscal General del Estado, Dámaso Castro Zaavedra, uno de los acusados por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, presentó solicitud de licencia sin goce de sueldo, para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes.