Topos Azteca realizan primer rescate en Cali

Luego del sismo de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia, la brigada mexicana de rescatistas los Topos Azteca se dirigieron este miércoles a la ciudad de Cali para brindar apoyo en el rescate de personas que permanezcan bajo escombros.

Hasta el momento, el terremoto del pasado lunes, con epicentro en San José del Palmar en el departamento de Chocó, ha dejado cerca de 265 personas fallecidas, 3 mil 500 heridos y casi 500 personas desaparecidas en Cali, Pereira y Quibdó.

Luego de permanecer 41 días en territorio venezolano, en apoyo a la búsqueda de personas tras un doblete sísmico de magnitud 7.2 y 7.5, el equipo de voluntarios encabezado por Héctor Méndez, “El Topo Mayo”, colabora en la ciudad de Cali.

Sin embargo, antes de su llegada al territorio colombiano, un integrante de la brigada logró sacar de los escombros con vida a un perrito que se encontraba atrapado en los restos de una estructura que colapsó durante el movimiento sísmico.

Cristian Kuperbank, miembro del equipo de socorristas, lideró una misión de rescate de un perro enterrado entre ruinas de una vivienda derribada en Cali, en el departamento de Valle del Cauca. “Cada vida cuenta”, escribieron en una publicación.

En el video compartido en la cuenta de Instagram de @ToposAzteca, se ve al socorrista argentino sosteniendo al canino con una correa, mientras posa para la grabación. El perrito luce en buen estado, con polvo y tierra en su pelaje.

La brigada, compuesta por 20 rescatistas voluntarios, fue recibida por el alcalde de Cali, Alejandro Eder. El equipo arribó desde el aeropuerto Tocumen, en el municipio de Maiquetía en La Guaira, Venezuela, y aterrizaron en el país durante la madrugada del miércoles 12 de agosto.