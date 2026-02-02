Tormenta de nieve cancela miles de vuelos

Una potente tormenta de nieve azotó los estados del sur de Estados Unidos, obligando a las autoridades a cancelar casi 2 mil 500 vuelos e interrumpiendo el tráfico en regiones poco acostumbradas a condiciones invernales extremas.
Esto ocurre aproximadamente una semana después de que una tormenta ártica azotara una amplia franja del país, causando la muerte de más de 100 personas y dejando a muchas comunidades aún con dificultades para afrontar la nieve y el hielo.
La tormenta del fin de semana obligó a cancelar más de 1800 vuelos el sábado y el domingo en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas de Carolina del Norte, un importante centro de operaciones de American Airlines, según datos del rastreador de vuelos FlightAware.