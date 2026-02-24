Tormenta de nieve golpea el noreste de EE. UU.

Una potente tormenta de nieve azota el noreste de Estados Unidos, con fuertes nevadas y vientos, lo que ha provocado interrupciones generalizadas del transporte, la cancelación de aproximadamente cinco mil vuelos, cortes de electricidad y el cierre de cientos de escuelas.

Cerca de 59 millones de personas se encuentran bajo alertas meteorológicas y se han declarado estados de emergencia en toda la región. Varios estados han impuesto restricciones o prohibiciones de viaje.

Los meteorólogos indican que gran parte del noreste de Estados Unidos y las provincias marítimas de Canadá se verán afectadas. Se espera que sea la tormenta del noreste más potente en casi una década para gran parte de la región.

Ya han caído 45 centímetros de nieve en partes del este de Pensilvania, mientras que las nevadas más intensas se han registrado en Delaware, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts.

Algunas zonas podrían recibir unos 60 centímetros de nieve antes de que la tormenta se aleje el lunes por la noche.