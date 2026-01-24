Tormenta “Ingrid” afecta Europa

La tormenta “Ingrid” causó ayer viernes a su paso por Europa cancelaciones de vuelos en Francia, decenas de accidentes en la República Checa y embolsamientos de más de un millar de camiones en varios puntos de España.

En la región de Bretaña, en el noroeste francés, el temporal ocasionó importantes lluvias y vientos de hasta 144 kilómetros por hora en la costa, lo que condujo al cierre al tráfico de algunas carreteras inundadas y a la anulación de servicios aéreos.

La situación llevó a que el aeropuerto de Brest suspendiera vuelos con conexión a París Charles de Gaulle, Tolón y Marsella.

La Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de Finistère declaró esta tarde la alerta naranja por el riesgo de crecidas en la cuenca del río Odet y alertó de que se esperaban inundaciones importantes en el Odet y en sus afluentes, en particular en el tramo de Steïr a Quimper.

Otros efectos del temporal incluyeron olas de hasta 13.7 metros en Pierres Noires y 11.3 metros en Belle Ile.

Junto a las consecuencias de la borrasca en la costa noroeste, otros tres departamentos franceses en los Alpes (Isère, Savoya y Alta Saboya) se mantuvieron igualmente en alerta naranja por hielo y nieve.

En República Checa, la lluvia helada complicó durante la jornada el tráfico en el este del país, causando decenas de accidentes y obligando a restringir la circulación en algunos tramos de autopistas, informó la cadena pública CT24.

La región experimentó graves problemas por el hielo desde la madrugada, y la Policía informó de que se han registrado más de 80 accidentes. Además, Las carreteras de segundo nivel también se vieron afectadas por las heladas.