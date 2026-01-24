Tormenta invernal congela a México

Durante este sábado y domingo, gran parte del país estará bajo un escenario invernal severo por el avance del frente frío número 30 y la formación de la tercera tormenta invernal de la temporada, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema será impulsado por una masa de aire ártico que favorecerá un prolongado evento de Norte, marcado descenso de temperatura, heladas severas, lluvias, nieve, aguanieve y oleaje elevado en costas del Golfo de México y el sureste, de acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante las primeras horas del sábado, se prevén temperaturas mínimas extremas, con valores de -10 a -5 grados Celsius (ºC) en zonas serranas de Durango y de -5 a 0 ºC en áreas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. En zonas montañosas del centro, incluidas la Ciudad de México y el Bajío, se esperan temperaturas de cero a cinco grados.

Domingo invernal con temperaturas de -20 grados

El domingo, las condiciones invernales se intensificarán durante la madrugada, con temperaturas mínimas de -20 a -15 ºC en zonas serranas de Chihuahua, de -15 a -10 grados en Durango y Coahuila y de -10 a -5 ºC en zonas montañosas de Nuevo León. En el centro y oriente del país persistirán heladas, con valores de -5 a 0 grados en regiones altas.

Se pronostican lluvias fuertes en Veracruz, en las regiones Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas y Olmeca, así como en Puebla, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, además de chubascos en Chihuahua. Continuará la probabilidad de nieve o aguanieve en sierras de Coahuila, Sonora, Chihuahua y Nuevo León, así como en el Nevado de Colima, y de lluvia engelante en zonas del noreste.

El evento de Norte se mantendrá con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, y se extenderá durante la noche hacia Tabasco, Campeche, Yucatán, el norte de Quintana Roo y el golfo de Tehuantepec. Asimismo, se prevé oleaje de tres a cuatro metros en costas de Tamaulipas y Veracruz y de dos a tres metros en el sureste del país.

Las autoridades meteorológicas prevén que las bajas temperaturas continúen durante el lunes 26 de enero, aunque advierten que el pronóstico a mayor plazo mantiene un margen de incertidumbre y estará sujeto a actualización en los próximos días.

PC emite alerta por tormenta invernal en México

Y ante el marcado descenso de temperaturas y la intensificación de las condiciones invernales previstas para este fin de semana, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitió una alerta preventiva y llamó a la población a reforzar medidas de autoprotección desde este viernes y hasta el domingo 25 de enero.

El sábado 24 de enero se perfila como el día con mayores afectaciones. En Durango se pronostican lluvias puntuales intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, con riesgo de encharcamientos y crecidas.

Para el domingo 25 de enero, el sistema se extenderá hacia el Golfo de México y el centro del país. Se prevé un evento de Norte intenso, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, que se prolongará hacia el Istmo de Tehuantepec y generará oleaje de hasta cuatro metros de altura en costas del Golfo.