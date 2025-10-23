﻿﻿
Tormenta tropical Melissa gana intensidad

Octubre 23 del 2025
“Melissa” es el nuevo fenómeno climático que surgió en aguas del Caribe, el riesgo de inundaciones en esa zona aumento, mientras que crece la incertidumbre en el Atlántico.

A través su cuenta de X, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la tormenta tropical Melissa se encuentra mil 600 kilómetros (Km) al este-sureste de las costas de Quintana Roo.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (km/h), rachas de 100 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 4 km/h.

La ruta de “Melissa” se cree afectará a diversas zonas en Haití, República Dominicana y Jamaica. Por ejemplo, se emitió una alerta de huracán para el sur de Haití y la alerta tropical sigue vigente en Jamaica. Además de que se pronostican fuertes lluvias para las áreas del norte de La Española, Aruba y Puerto Rico.

Ante el fortalecimiento y aumento de velocidad de Melissa en el Caribe, decenas de personas se preguntan si afectará a Cancún, Quintana Roo.

