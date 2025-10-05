Tormenta tropical se forma en el Pacífico mexicano

El sistema de baja presión frente a las costas del Pacífico mexicano evolucionó este sábado y dio origen a la tormenta tropical Priscila, fenómeno que se pronostica evolucione a huracán este fin de semana y que mantendrá lluvias torrenciales, vientos intensos y oleaje elevado en el occidente, sur y sureste del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 06:00 horas del sábado, tiempo del centro de México, el fenómeno se localizó a 460 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, con desplazamiento lento hacia el oeste-noroeste. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sus bandas nubosas ya cubren amplias zonas de Michoacán, Colima y Jalisco, donde se prevén condiciones de temporal prolongado.

En qué estados se esperan lluvias por Priscila

El pronóstico indica lluvias puntuales intensas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas; muy fuertes en Jalisco, Colima, Puebla, Campeche y Yucatán; y fuertes en Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo.

También se esperan chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Tamaulipas y Tlaxcala; y lluvias aisladas en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

El organismo prevé vientos sostenidos de 70 a 80 kilómetros por hora en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, además de rachas de 50 a 60 km/h con tolvaneras en el norte del país. El oleaje alcanzará entre 2.5 y 3.5 metros de altura en las costas del Pacífico central y de 1.5 a 2.5 metros en la península de Baja California, así como en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Las lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y deslaves, así como inundaciones en zonas bajas. Las autoridades exhortaron a la población a seguir los avisos del SMN, Conagua y Protección Civil, ante el avance de Priscila sobre el litoral del Pacífico mexicano.