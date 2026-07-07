Torneo mundial deja derrama de 22 mil 678 mdp en CDMX

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó que el Mundial de Futbol ha dejado una derrama económica superior a los 22 mil 678 millones de pesos de pesos en la capital, así como la creación de alrededor de 80 mil empleos temporales.

En un comunicado, indicó que esto ha beneficiado principalmente a los sectores de turismo, hospedaje, comercio, venta de artesanías, restaurantes y bares.

En tanto, dijo, los empleos temporales que se crearon durante la justa mundialista estuvieron ligados a la atención al cliente, logística, transporte y comercio.

El organismo empresarial detalló que en la ciudad llegaron más de 1.1 millones de turistas, con un gasto promedio de hasta 22 mil 500 pesos por visitante.

También destacó el esquema “Última milla” y la organización del traslado de los aficionados al Estadio Ciudad de México a través de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), metro y tren ligero.

Más de un millón usaron transporte

Así también, la Secretaría de Movilidad presumió que durante los cinco partidos del Mundial, disputados en el Estadio Ciudad de México, trasladó a un millón 188 mil 700 personas en los diferentes medios de transporte y en servicios especiales como los Park & Ride.

Para lograr estos traslados seguros, las personas utilizaron tren Ligero, metro, Red de Transporte de Pasajeros (RTP), metrobús, ecobici, scooters.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, como resultado del operativo implementado con motivo del partido entre las selecciones de México e Inglaterra, 120 personas fueron detenidas: 114 remitidas ante el juez cívico por diversas faltas administrativas y seis más fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

El despliegue contó con la participación de más de 17 mil elementos, quienes brindaron seguridad en el Estadio Ciudad de México, el FIFA Fan Fest en el Zócalo, Paseo de la Reforma y otros puntos de concentración de aficionados.

Además, durante el operativo fueron aseguradas 46 mil 370 latas de cerveza, 4 mil 672 envases de vidrio, 7 mil 725 latas de espuma y 3 mil 430 palos de bandera.

Cinco muertes en festejos

Así también, la secretaria de Salud local, Nadine Gasman Zylbermann, reveló que suman cinco muertes en la Ciudad de México desde el pasado 11 de junio, en el contexto de la Copa del Mundo.

Se trata de las cuatro personas que perdieron la vida en la celebración posterior al partido del pasado 30 de junio en el Paseo de la Reforma, así como un hombre de 38 años, quien se encontraba con su familia en el Fan Fest del Zócalo el día de la inauguración, y que falleció en un hospital de la CDMX a causa de un infarto.