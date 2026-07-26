Torturan y asesinan a encargada de grutas y a su hija

Martina Amates González, encargada del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, fue asesinada a balazos y localizada junto a su hija de 26 años y su chofer en el poblado Crucero de Grutas del municipio de Pilcaya, en Guerrero.

El hallazgo de los tres cuerpos se registró la madrugada del pasado martes, a la orilla de la carretera federal Taxco-Ixtapan de la Sal, horas después de que se reportó su desaparición tras salir del parque natural protegido.

De acuerdo con reportes, fueron habitantes de la comunidad quienes reportaron la presencia de los cuerpos a la orilla de la carretera, por lo que alertaron a las autoridades. Ambas mujeres y el hombre presentaban impactos de bala en distintas zonas del cuerpo, así como diversas huellas de tortura.

Su desaparición fue reportada aproximadamente seis horas antes de su localización sin vida por la hermana de Amates González, quien refirió a las autoridades que la última vez que supo de ellas fue cuando salieron del parque alrededor de las 17:00 horas.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó que una de las víctimas fue identificada como Martina Amates González, de 49 años, administradora del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa. Junto a la mujer también fue localizada su hija Ivanna Esperanza, de 26, y Eliseo “N”, quien sería su chofer.