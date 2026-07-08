Toyota se muda, pero invertirá 500 mdd en México

Para aclarar la decisión de Toyota de transferir la producción de la planta de Tijuana, Baja California, a Estados Unidos, la Secretaría de Economía dijo que esa información es correcta, pero que la empresa invertirá y mantendrá empleos.

En un comunicado afirmó que, si bien Toyota anunció que parte de la planta donde fabrica camionetas Tacoma la llevará al vecino país del norte, la empresa se aseguró de que va a mantener la planta en Guanajuato, donde generará 2 mil 800 empleos directos.

Aseguró que en los próximos días se dará a conocer un nuevo anuncio de inversión de dicha empresa armadora por más de 500 millones de dólares.

Sobre el traslado de la planta de Tijuana a un parque industrial de San Antonio, Texas, de acuerdo a lo dicho por medios estadounidenses, la dependencia dijo que la salida de Toyota de Baja California será paulatina.

“El traslado de la producción no ocurrirá de manera inmediata, sino que se iniciará un proceso gradual que concluirá en 2030. De igual manera, Toyota continúa en análisis del futuro que tendrá la planta a partir de 2030”, explicó la dependencia.

Añadió que continuarán las operaciones de la planta de fabricación de autos que tiene Toyota México en Guanajuato, infraestructura en donde se emplea a 2 mil 800 personas de manera directa, más los miles de empleos que indirectamente se generan en la región.

Toyota informó a medios estadounidenses que la inversión que realizarán va a generar 2 mil empleos en Estados Unidos. El proyecto implica agregar una segunda línea de ensamblaje de vehículos, con lo que se duplicará el tamaño de la planta de 2.7 millones de pies cuadrados para el año 2030.

Descarta que traslado sea por revisión del T-MEC

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum leyó un comunicado de la Secretaría de Economía y aseguró que no es consecuencia de las revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante la conferencia matutina de este martes 7 de julio, la mandataria indicó que el gobierno federal mantiene conversaciones con la compañía de origen japonesa sobre la ubicación de traslado hacia Estados Unidos, mientras que buscan garantizar mejores condiciones para sus trabajadores en México.