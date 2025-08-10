Trabaja SICT en desarrollo de 135 caminos artesanales

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que trabaja en el desarrollo de 432 kilómetros en 135 caminos artesanales en 11 estados del país.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría, a cargo de Jesús Antonio Esteva Medina, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígena (INPI), asegura que tiene por objetivo impulsar los caminos artesanales en: Guerrero, Oaxaca, Durango, Chiapas, Nayarit, Sonora, Jalisco, Veracruz, Puebla, Colima y Zacatecas.

Meta

Esta acción forma parte de los Planes de Justicia y Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, a fin de mejorar la accesibilidad, emplear mano de obra local y fortalecer la economía regional.

Por ello, la meta de la actual administración es lograr dos mil 232 km, a través de una inversión de 15 mil 500 millones de pesos (mdp) entre 2025 y 2030.

Esto, asegura la Secretaría, permitirá alcanzar el objetivo de pavimentar los 135 caminos.

El Programa de Caminos Artesanales tiene cobertura nacional, considerando preferentemente aquellos municipios, agencias municipales y comunidades indígenas de media a muy alta marginación que cuenten con necesidades de conectividad y puedan ser atendidas para la pavimentación de caminos.

Una de las características del programa federal es ejecutar los trabajos en un marco de igualdad entre mujeres y hombres.