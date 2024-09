Trabajadores acampan afuera del Senado

Los trabajadores del PJ advierten que el paro y el cierre de los accesos se mantendrá de manera indefinida. Cortesía

Previo a la primera lectura del dictamen de la reforma judicial en el Senado, arribaron decenas de trabajadores a las inmediaciones del recinto legislativo para instalarse en campamento.

Con lonas, casas de campaña, cobijas, mochilas y maletas, llegaron trabajadores del Poder Judicial de diversas entidades de la República mexicana.

Gregorio Miguel Romero, secretario del Tribunal Colegiado en materia de trabajo en Puebla, destacó que se quedará junto con sus compañeros en el plantón que mantienen los integrantes del Poder Judicial.

Los trabajadores de Puebla se instalaron en una casa de campaña para resistir las inclemencias del clima. “Vamos a estar aquí, en el campamento; ya aprobaron los puntos constitucionales en el Senado y mañana inicia la discusión”, dijo.

Miguel Romero pidió a los 43 senadores de la oposición del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano que cumplan su palabra para votar en contra de la reforma judicial.

Continúan protestas en Yucatán

Desde mediados de agosto, unos 150 trabajadores de la Sección 37 del sindicato del Poder Judicial de la Federación en Yucatán se sumaron al paro nacional en contra de la reforma judicial, pues alegan que defienden su derecho a la pensión que podrían perder con la desaparición de los fideicomisos.

Realizaron movilizaciones en el aeropuerto de Mérida, donde se manifestaron de forma pacífica ya que no bloquearon el acceso a la terminal aérea. Por la noche de ese día marcharon del Remate de Paseo de Montejo hasta el Monumento a la Patria, donde lanzaron consignas.

“Trampa” mediática

A su vez, Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial que se mantienen en paro, denunció que este domingo el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, les tendió una “trampa” mediática.

Explicó que tras la marcha de este domingo, Fernández Noroña los convocó a una reunión privada, en la que no solo no los escuchó, sino que les restregó en su cara que no le moverán una sola coma a la minuta, no sin antes obtener un compromiso de los empleados de que no bloquearán el acceso a la Cámara Alta.

Aseguró que lo anterior fue una trampa mediática, toda vez que en sus redes sociales el senador presumió públicamente que ya había abierto un canal de diálogo y acuerdo.

Pese a las inconformidades, la también secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo detalló que cumplirán con su palabra de no impedir el paso a las y los senadores.

Lo anterior, explicó, lo decidieron porque es el único lugar donde podrán tener acceso a visualizar que se cumpla con el proceso legislativo de manera transparente y legal, lo cual no podrían hacer si se van a una sede alterna.