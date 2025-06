Trabajadores bloquean carretera Transístmica

En el segundo día de haber iniciado un paro de labores en siete hospitales y más de 160 centros de salud, unos dos mil trabajadores de la Subsección 02 bloquearon por tres horas la carretera Transístmica y después marcharon al centro de Juchitán.

Los trabajadores de salud denunciaron en un mitin ante pobladores juchitecos, que los siete nosocomios ubicados en Salina Cruz, Huamelula, Tehuantepec, Ciudad Ixtepec, Juchitán, Tapanatepec y María Lombardo, “están en el total abandono”.

En los hospitales, asentó el dirigente sindical, Edgar Carrasco Martínez, no hay autoclaves para esterilizar, tampoco se cuenta con reactivos para laboratorios, las plantas de luz de emergencia no sirven y no hay medicinas ni insumos.

De acuerdo con la denuncia de los trabajadores, en la crisis que vive el sector salud de Oaxaca también hay responsabilidad de los gobiernos municipales que desatienden temas del drenaje y de la seguridad.

Sorprende y molesta, dijo Carrasco Martínez, que en las conferencias mañaneras se diga una y otra vez que en los hospitales del país hay 90 por ciento de abasto de medicinas, cuando en los más de 160 centros de salud el desabasto es de 80 por ciento.