Trabajadores de apps contentos por seguridad social por reforma

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la mayoría de personas que laboran a través de aplicaciones se encuentran muy contentas ante la reforma en materia de trabajo en plataformas digitales, lo que les da seguridad social.

Costos de servicios

Ante denuncias de aumentos en los costos de servicios de plataformas como Uber, la titular del Ejecutivo insistió en que “no debe cobrarse al usuario más, ni al trabajador descontársele de los que es su salario directo, sino como adicional”.

Pidió que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría del Trabajo revisen si a las personas usuarias de plataformas se les está cobrando extra. “Si en algún lugar se está cobrando por ello, no es correcto”.

Sobre la preocupación de refresqueras y cooperativas como Pato Pascual por el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la mandataria dijo que las secretarías de Salud y Hacienda tienen que entrar en contacto con ellas.