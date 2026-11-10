Trabajadores de módulos inician paro parcial

Ante el llamado a paro nacional por parte de los trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE), los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) operaron con capacidad limitada y en algunos casos no se abrieron, luego de que buena parte del personal se sumó al cese de labores para exigir mejoras laborales y rechazar la propuesta de incremento salarial del 6 % anunciada antier por el instituto.

El paro se llevó a cabo de manera parcial en los Módulos de Atención Ciudadana para exigir el incumplimiento de las demandas laborales manifestadas por los trabajadores, sin embargo, en algunos casos los trabajadores no se presentaron.

Minutos después de las 08:00 horas, el módulo del INE ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo en avenida Parque Lira 30 permaneció abierto y funcionando con parcial normalidad. Mientras que el módulo ubicado en la alcaldía Benito Juárez en Félix Cuevas 374 fue el mismo caso.

En tanto, el módulo ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón en calle 10, San Pedro de los Pinos permaneció cerrado, porque el personal en su totalidad se sumó al paro.

El paro era de conocimiento público

En entrevista con El Universal, Isabel de la Rosa, vocal ejecutiva del Módulo de Atención Ciudadana de Miguel Hidalgo, reconoció que “el paro era de conocimiento público y los avisos que han estado haciendo los compañeros de los módulos convocando a un paro nacional”.

En ese sentido, explicó que “en todos los casos se permitió que los trabajadores tomaran la determinación que ellos consideraran. Aquí los compañeros que acudieron el día de hoy (lunes) decidieron dar el servicio considerando que muchas personas hacen el esfuerzo y privilegiaron eso”.

La funcionaria garantizó que no se tomarán represalias para el personal que se sumó al paro, “pues nosotros solamente estamos monitoreando la situación sobre todo para explicar a la ciudadanía y pedir su comprensión, pero no tenemos alguna perspectiva de que vaya a haber represalias”.

El domingo, los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del INE rechazaron la propuesta de aumento salarial del 6 %, la cual calificaron como una “burla” y “migajas”.

Edgar Fernández, vocero de los trabajadores de los MAC, expresó que “esto es una burla hacia nosotros. No es posible que el 6 %, son 350 pesos a la quincena. No es nada, son una migajas y ahorita nosotros no estamos migajeando”.

Trabajadores aceptan aumento salarial de 6 %

Tras reunirse por casi tres horas a puerta cerrada con los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana, la consejera presidenta del INE, Blanca Cruz, informó que fue aceptada la propuesta de las autoridades de incremento salarial del 6 por ciento, con el compromiso de que esa es la base para revisar las posibilidades presupuestales de un mayor aumento.

En conferencia de prensa, detalló que se explicó ampliamente al personal cómo funcionan los procedimientos de presupuestación, aprobación y redistribución del presupuesto asignado al Instituto.

Indicó que primero el INE esperará a conocer en qué términos se aplicará el recorte presupuestal anunciado por la Cámara de Diputados para realizar las redistribuciones correspondientes.

La consejera señaló que no se descarta solicitar una ampliación presupuestal ante las instancias correspondientes si fuera necesario, y adelantó que si en 2027, una vez avanzadas las actividades prioritarias del proceso electoral, se generan economías en la segunda mitad del año, esos recursos podrían redirigirse a las áreas detectadas como prioritarias, tanto en juntas ejecutivas locales y distritales como en los módulos.