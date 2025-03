Decenas de trabajadoras y trabajadores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México (INAI) se manifestaron afuera del salón de plenos de dicho organismo, previo a que iniciara la última sesión ayer martes.

Con pancartas con leyendas como “La transparencia empieza en casa” y “Respeten nuestra antigüedad”, los inconformes denunciaron que no han sido notificados sobre sus liquidaciones, a un día de que el INAI quede extinto.

“Nos nos han dicho si nos van a contratar en el nuevo órgano, no nos han dicho si nos van a liquidar, no nos han dicho nada, queremos información, esta es la casa de la información y no es posible que no se nos diga lo que va a pasar con nosotros”, declaró Julio Chincolla, uno de los manifestantes.

“Comisionado, escucha, únete a la lucha”, fue uno de los gritos que realizaron.