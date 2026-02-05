Trabajadores del Metro marchan; exigen recursos

El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, Fernando Espino, llegó al Metro Balderas donde arrancó la marcha que convocaron el miércoles ante falta de acuerdos con el gobierno capitalino.

Con consignas de “Volvimos a salir”, “sino hay solución se para la conducción”, “tomamos las calles ante la cerrazón del gobierno de no invertir en materiales y equipo para rehabilitación”. Líderes del sindicato marcharon sobre Balderas, Juárez y 5 de mayo para llegar al Zócalo Capitalino.

En entrevista, Fernando Espino apuntó que han tenido reuniones con el gobierno capitalino y no han dado una respuesta.

Durante la marcha se expuso que hay 90 trenes detenidos que necesitan refacciones.

Fernando Espino apuntó que “tenemos aproximadamente dos años insistiendo para que se nos dé presupuesto suficiente para poder dar un buen servicio con seguridad y rapidez”, indicó.

Señaló que solo se está otorgando mil 500 millones de pesos (mdp) que son dinero federal y que es se destinará para la Línea Dos. “Eso no es suficiente. De ninguna manera”.