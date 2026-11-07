Trabajadores del PJF inician paro en 17 estados

Inconformes con el nuevo esquema de evaluación de la carrera judicial, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron el día de ayer viernes un paro de labores en 17 estados del país, incluida la Ciudad de México en el edificio de San Lázaro.

Los manifestantes consideran un riesgo para su estabilidad laboral y la permanencia en sus plazas el nuevo proceso de evaluación, aunque, según el Órgano de Administración Judicial (OAJ) no habrá consecuencia alguna y el primer examen será únicamente de diagnóstico.

La inconformidad surgió tras la publicación, el pasado 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del acuerdo del OAJ que regula la Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial 2026. Los trabajadores cuestionan que el examen de conocimientos represente 40 por ciento de la calificación, mientras que el resto dependa de otros factores, entre ellos la valoración de sus superiores jerárquicos.

Trabajadores del PJF realizan bloqueos

Trabajadores del PJF en distintos estados de la República realizan una jornada de protestas en rechazo a nuevos lineamientos de evaluación que -aseguran- ponen en riesgo su estabilidad laboral y podrían provocar la pérdida de sus plazas de base.

BCS

Al menos 300 trabajadores del PJF en Baja California Sur se sumaron al paro nacional y colocaron candados en las puertas principales de la sede del PJF en La Paz, como parte de la protesta contra el acuerdo publicado en el DOF, el cual establece mecanismos de evaluación del personal. Indicaron que se atenderán trámites vía telefónica.

Bloquean avenidas en Monterrey

Así también en Monterrey manifestaron su rechazo al nuevo esquema de evaluación de desempeño que será aplicado a personal de juzgados federales.

La movilización derivó en cierres parciales y totales sobre la avenida Constitución, además de afectaciones a automovilistas que transitaban por la vía y arterias aledañas.

Paro indefinido en Hidalgo

En Hidalgo, alrededor de 300 trabajadores iniciaron un paro de labores por tiempo indefinido, en rechazo a los nuevos lineamientos de evaluación del desempeño y ante la preocupación por las posibles consecuencias que estos podrían tener sobre su estabilidad laboral. Como parte de la protesta, los inconformes realizaron una marcha sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, una de las principales vialidades de Pachuca, lo que provocó afectaciones a la circulación.

Colapsan vialidades en CDMX

Así también, las movilizaciones de trabajadores del PJF provocaron complicaciones viales en distintos puntos de la Ciudad de México, con bloqueos en Periférico, avenida Revolución, calzada Ignacio Zaragoza y Eduardo Molina.